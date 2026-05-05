Daniela Moral consigue saltar como solista a la final de San Sebastián: “Me hace muy feliz representar a Salamanca”

“Estoy muy contenta. Esta coreografía era la más personal y complicada de las que he presentado, por lo que siento un gran orgullo”. Así expresa Daniela Moral, la bailarina salmantina que participó en la competición Global Dance Open de Mérida acabada el pasado domingo, su satisfacción tras clasificarse para la final de dicho campeonato en la modalidad de show dance, obteniendo la mayor puntuación de su categoría.

Cabe destacar que Daniela ya tenía asegurada su presencia en la final del Global Dance Open, que se celebrará del 14 al 19 de julio en San Sebastián, tras haberse clasificado previamente en Portugal en modalidad grupal. Sin embargo, la bailarina asegura que su ilusión por representar y llevar el nombre de Salamanca a lo más alto la ha impulsado a ir más allá y competir también de forma individual.

Daniela Moral durante su participación en el Global Dance Open de Mérida | Global Dance Open

De las tres piezas que interpretó en el Global Dance Open de Mérida, la responsable de este gran logro fue ‘Fai Rumore’, un espectáculo de show dance que aborda una temática de lo más íntima e individual: “Narra lo difícil que es compatibilizar el agobio académico, la presión constante y la dificultad de compaginar los estudios con una formación artística exigente”, explica la joven, que además de ser una importante figura en el mundo de la interpretación, está matriculada en el grado de Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas de la USAL.

Tal y como explica la artista, la intensidad emocional fue tal que no pudo contener las lágrimas mientras bailaba, “aportando aún más fuerza y autenticidad a la interpretación”. En concreto, con ‘Fai Rumore’ obtuvo una puntuación de 83,5 puntos, posicionándose así como la mejor de su categoría. En cambio, los otros dos espectáculos le otorgaron 80,43 y 80,17 puntos.

Asimismo, este importante logro refuerza su posición como una de las jóvenes promesas más destacadas de la danza, no solo a nivel regional, sino también en el panorama internacional, donde compite con bailarines de alto nivel. El ejemplo más próximo es la competición que le espera en Reino Unido a finales del próximo mes de junio: “Mi prioridad ahora es este nuevo certamen, tras el que volcaré todas mis fuerzas para darlo todo en San Sebastián”.