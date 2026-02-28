Estas son las nuevas actividades culturales que Salamanca acogerá en el mes de marzo

La red de centros culturales de Castilla y León ha presentado la programación cultural para el mes de marzo con 598 actividades, muchas de las cuales se desarrollarán en la provincia de Salamanca.

La Filmoteca de Castilla y León acogerá las exposiciones 'Artilugios para fascinar' y 'Salamanca-Nueva York. Fragmentos', dedicada al ventrilocuo Wences Moreno y a la escritora Carmen Martín Gaite. También organizará visitas a la carta y proyectará 'Los santos inocentes' y 'Paco, mi padre' por el centenario del nacmineto de Paco Rabal.

La Biblioteca Pública de Salamanca 'Casa de las Conchas' ofrecerá, entre otras actividades, un espectáculo multidisciplinario diseñado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 'Raíces y Alas'; un ciclo de cine alemán que se desarrollará en tres sesiones; y el concierto 'Todos los paisajes, un paisaje' a cargo de Couleur Café Jazz Quartet.

La programación se completa con otras propuestas culturales en la provincia: del espectáculo circense 'Los mentalistas' en el Cento Cultural de la Villa, en Lumbrales, a la representación teatral de 'El licenciado de vidriera' en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, Ciudad Rodrigo.