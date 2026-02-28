Últimos días para visitar la exposición fotográfica familiar ‘Corazón entre espejos’ en el Palacio de Garcigrande
Este domingo 1 de marzo será el último día que esta exposición esté abierta al público
Desde el pasado 13 de febrero, el Palacio de Garcigrande cuenta con el honor de albergar 'Corazón entre espejos', una exposición fotográfica que supone, además, un contacto familiar. Y ahora, está a punto de dejar de poder disfrutarse: este domingo 1 de marzo será el último día que esta exposición esté abierta al público.
El artista tras la obra es Guo Xiqí, aunque, más tarde, su hijo Guo Jiaping su sumó a la tarea, motivo por el que Ruan Sijie, bisnieta de Guo Xiqí y nieta de Guo Jiaping, la definió, durante su presentación, como un encuentro entre las miradas de sus distintos miembros.
"Una triple mirada retrospectiva a mi familia y un diálogo con la historia". Una mirada histórica, por dar la posibilidad de contemplar paisajes de hace casi un siglo; una mirada técnica, al pasar del espíritu artesano, desde el trabajo en el cuarto oscuro del bisabuelo, hasta la construcción de cámaras en la mesa de trabajo del abuelo; y una mirada familiar, al convertirse en un diálogo visual entre la artista y sus antepasados a través del tiempo.
Pero las oportunidades de poder asistir a este encuentro familiar están llegado a su fin. El Palacio de Garcigrande, y con él toda Salamanca, dirá adiós a 'Corazón entre espejos' este domingo 1 de marzo.
