Abde Damar espera revertir la situación de Unionistas de Salamanca ante la falta de gol: “Poco a poco iremos mejorando cosas"

Abde Damar ya se ha presentado como jugador de Unionistas de Salamanca tras oficializarse su fichaje el pasado 1 de septiembre, como adelantaba SALAMANCA24HORAS. Un extremo izquierdo procedente del Fuenlabrada, que habría venido para aportar rapidez y gol, y que debutó con el conjunto charro el pasado domingo, 7 de septiembre, en el minuto 58 tras el cambio realizado por Oriol Riera por Ivan Moreno.

En su presentación ha destacado que “ya he jugado en el Reina Sofía y sé que es difícil. Verlo desde fuera, me gustó como era el ambiente y los aficionados". Asimismo, ha añadido que "me siento cómodo jugando en ambas bandas, pero en la estructura que tenemos, haré lo que diga y necesite el cuerpo técnico".

Rueda de prensa de presentación de Damar Abde y valoración del mercado de Antonio Paz

Con respecto a cuándo supo cual iba a ser su destino, el jugador ha expuesto que "es un buen proyecto porque hay gente joven y sé que es un buen paso para mí carrera". Por otro lado, ante el mal comienzo de liga, ha destacado que "poco a poco iremos mejorando cosas".

Por otro lado, Antonio Paz ha elogiado la calidad del jugador y ha destacado que "conoce bien la categoría y tiene mucho talento. En el uno contra uno es diferencial". Además, entre las cualidades del propio Abde ha expuesto que "es incisivo y agresivo buscando el gol".

Tras los cuatro goles de la pasada temporada, se espera que el jugador de origen marroquí y criado en Girona, pueda aportar gol en la meta rival y sacar de la complicada situación que está viviendo Unionistas de Salamanca tras las dos derrotas en los partidos de liga. A pesar de estar situado en el fleco izquierdo del terreno de juego, "puede actuar en cualquiera de las posiciones del frente de ataque, siendo una alternativa tanto desde ambos extremos como en punta", como avanzaba el club.

En 2018 firmó por el UE Cornellá para jugar en las categorías inferiores, en los juveniles, para debutar con el mismo en Segunda B en la temporada 2019/2020. Más tarde firma por el Atlético de Madrid B, para volver a Cataluña y jugar en el RCD Espanyol B. En 2023, marcha al UD Ibiza, donde juega la primera temporada en la que desciende a Primera Federación, y pasa a la siguiente en calidad de cedido al CE Sabadell.