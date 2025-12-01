El atleta paralímpico salmantino Diego Ruiz cierra 2025 como número 1 del mundo en 400 metros lisos

El joven atleta paralímpico salmantino Diego Ruiz, del Club Deportivo Alcer, cierra 2025 como número 1 del ranking mundial Sub-20 en 400 metros lisos T12, según recoge en un informe el 'World Para Athletics', la federación mundial de atletismo paralímpico. Unos resultados envidiables a sus 19 años, donde además el velocista se despide de la categoría Sub-20, siendo no solo líder en pista con ese primer puesto, sino también regentando el tercer puesto en el ranking mundial Sub-20 de los 100 metros lisos.

Tal y como informó Salamanca24horas en una entrevista con el atleta, este 2025 ha sido un año en el que muchos de los sueños de Diego se hacían realidad, ya que estuvo presente en el Mundial en la India y en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles como representación salmantina: se proclamó campeón con doble oro en los Europeos Sub-20 de Estambul, alzándose con la medalla de oro tanto en los 100 metros como en los 400 metros lisos. Igualmente, también conquistó el oro en el Campeonato de España Absoluto y demostró su potencial al conseguir un séptimo puesto en la final de 400 metros lisos en el reciente Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, representando a España en Nueva Delhi (India).

Por todos sus logros conseguidos, convirtiéndose en un ejemplo de superación, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha recibido en la mañana de este lunes a Diego junto con todos los atletas de Salamanca que en este año han conseguido 64 medallas, 4 Récords de España, 51 puestos de finalista (4º al 8º), destacando especialmente las seis medallas internacionales conseguidas por Diego Ruiz, Kuma Samuel Barrios, Lucas Hernández Sesma y Verónica Sánchez Romero.

Diego Ruiz, que encabeza el elenco de los mejores atletas salmantinos de la temporada, tiene ahora puesta la mira en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En palabras de su entrenador José María Cordero, del Club Deportivo Alcer, estos logros se deben al "trabajo, dedicación y talento de Diego que lo han llevado a la cima del ranking mundial". De igual manera, expresa que "es un orgullo ver cómo se ha consolidado como uno de los mejores del atletismo paralímpico español", destacando que "su salto a la categoría absoluta será un nuevo y apasionante desafío".

Estos logros son aun más gigantes, teniendo en cuenta que Diego convive desde que nació con una enfermedad diagnosticada una dolencia congénita, de la denominadas raras, Amaeurosis congénita de Lebe, una distrofia de los conos y bastones que componen la retina, que le hacen tener un campo visual muy reducido.