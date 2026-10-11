El Atletismo Velsalamanca brilla en Aranda de Duero y consolida su cantera entre las mejores de Castilla y León

El club Atletismo Velsalamanca se ha consolidado como una de las mejores canteras regionales tras su brillante actuación en el Campeonato de Castilla y León por equipos Sub-12 y Sub-14, celebrado en el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero.

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En la categoría Sub-12 masculina, el equipo salmantino se proclamó subcampeón autonómico con 39 puntos, solo por detrás del Puentecillas Palencia. Destacaron los triunfos individuales de Daniel García (80 m), Enzo Alburquerque (1000 m), Pablo Gil (longitud), Héctor Verdecchia (altura) y el relevo 4x60. Por su parte, el equipo Sub-12 femenino logró un valioso quinto puesto, con victorias individuales de Elsa Herrera (500 m) y Paula González (1000 m).

La categoría Sub-14 dejó nuevas alegrías para el club. El equipo femenino se proclamó subcampeón de Castilla y León gracias a los primeros puestos de Vega Álvarez (80 m vallas), Noa Miguel (500 m) y Zoe Honorato (1000 m). Asimismo, el conjunto masculino subió al podio en tercera posición, impulsado por las victorias de Juan Pablo Iglesias (1000 m) y Marcos Chamorro (longitud).