El Ayuntamiento de Salamanca señala el mes de abril de 2026 como fecha aproximada para concluir las obras del nuevo vial de acceso al campo de fútbol Reina Sofía

En el pleno del Ayuntamiento de Salamanca que ha tenido lugar este viernes 10 de octubre y concretamente en el turno de preguntas, la concejala socialista Mar Fuentes preguntó acerca de las obras del nuevo vial de acceso al campo de fútbol Reina Sofía, apuntando ya de antemano que según había pronunciado hace meses la concejala de Deportes, Almudena Parres, "el nuevo vial estaría listo como muy tarde a finales de este año”.

La contestación por parte del concejal de Fomento, Fernando Carabias, ha sido que "se ha cumplido con el proceso necesario para licitar y adjudicar la obra", pero que "hay que respetar los plazos establecidos", alegando que el pasado 8 de octubre la mesa de contratación efectuó la adjudicación de la obra a una de las empresas de las que participaron en el proceso, y que este jueves día 9 se le requirió la documentación necesaria para proceder a la contratacion. El siguiente paso, ha dicho Carabias, es, una vez recibida y verificada la documentación, "firmar el contrato". Un hecho que se calcula para "finales de este mes o principio de noviembre", momento en que darían comienzo las obras. A partir de ahí, el Ayuntamiento de Salamanca estima un "plazo de cinco meses de ejecución" desde que empiecen las obras, por lo que la fecha aproximada para que el nuevo vial esté listo sería el mes de abril de 2025.

La respuesta de Fuentes ha sido una "equivocación en el cálculo de los plazos", matizando que "cuando hay un error se reconoce y no pasa nada" y recriminando que "se olvidan de los aficionados y del Club". Carabias insiste en que "no ha sido un error".

El PSOE ha expuesto durante el pleno que el equipo de gobierno realizó el anuncio de la obra del nuevo vial de acceso al campo de futbol en agosto de 2024 y que la comisión de fomento aprobó este proyecto con fecha de 3 de junio de 2025, licitándolo con un presupuesto de 524.907 euros y un periodo de ejecución de cinco meses, sin el comienzo de las obras a día de hoy.

Esta noticia llega también un mes después de que Salamanca24horas indicara que el nuevo vial del Reina Sofía seguía a falta de adjudicación a principios del mes de septiembre. Un retraso en la adjudicación que se devía "a las mejoras que se introdujeron en el proyecto a propuesta de Unionistas".