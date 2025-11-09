El campeón del mundo de kickboxing, Leo Corrales, elige Salamanca para entrenar: “Respetar los procesos y abrazarlos es lo que te lleva a tener grandes resultados”

Leo Corrales visita Salamanca para hacer una pequeña parada en la Escuela Élite de Salamanca, donde impartirá una masterclass a modo de seminario. De origen argentino, quiere mucho a Salamanca y su tierra, donde entrena año a año para prepararse en los diferentes torneos. Con la vista puesta en el WAKO World Championship para for seniors y masters, Abu Dhabi será testigo de esta disciplina del 21 al 30 de noviembre, donde estará Corrales luchando por el título.

Para el que no conozca al kickboxer, hablamos de un campeón del mundo en Wako Pro, dos veces campeón sudamericano profesional y dos veces campeón argentino, además de ser el capitán de la Selección Argentina de Kickboxing.

En la Escuela Élite, donde destaca el entrenamiento en la capacidad mental, realiza sus diferentes preparaciones de cara al torneo, sin olvidarse, también, de dónde viene y sus raíces que le han llevado a ser profesor de Educación Física, además de tener en sus estudios el Postítulo de Neurociencia en deportes, egresado por la Academia Olímpica Argentina y egresado en los Game Changers WAKO.

Pregunta.Antes de entrar de lleno en lo que es el kickboxing, tenemos que hablar de que un título mundial no lo consigue todo el mundo Leo, ¿qué fue para ti llegar a ese momento después de entrenar durante tantos años?

Respuesta.Lo que fue para mi y para mi carrera deportiva fue cerrar una etapa que vine buscando durante quince años. Que se vea coronado en lo que es un cinturón, es lo más lindo que a uno le puede llegar a pasar.

P.Hablando entonces del cinturón, ¿qué se siente al recibirlo?

R.Fue una sensación de trabajo mental realizado y trabajo hecho. En este deporte que tanto amo, ponerme el cinturón ha sido un recuerdo a años de esfuerzo, perseverancia y disciplina. Es gratificante ver el cinturón en mi casa para ver de donde he salido.

El sueño de muchos jóvenes a los que les gusta el deporte es ser futbolista, algo que no cambió tampoco en la mentalidad de Leo cuando era jovencito. Su ídolo, Mascherano, podría marcarle un camino a trazar, pero la suerte o el azar le tenía preparado otro sendero que recorrer.

P.Hablando entonces de tí Leo, ¿Cómo entras en el mundo del kickboxing?

R.Los inicios fueron por mi padre. Mi padre fue el que llevó el kickboxing a Argentina y el creador en Argentina de la Federación. Yo no quería ser kickboxer, yo quería ser futbolista, como Macherano, pero el deporte, después, me dio otras cosas muy positivas. El kickboxing me ha dado todo, incluso llegar a ser el capitán de la selección Argentina.

P.En todos estos años de trayectoria, también se puede llegar a hablar de valores y de lo que se transmite, ¿de qué valores podemos llegar a hablar que se transmite a tus alumnos dentro y fuera del ring?

R.Yo, lo que siempre digo es que el kickboxing va más allá del deporte, es también un estilo de vida, al menos para mi. De saber formarme, marcarme y de saberme decir ‘ok’, tengo que lograr eso, quiero esforzarme y que tengo que ponerme objetivos a corto, medio y largo plazo. El deporte da superpoderes. Primero es mejorar la autoestima de sentirme capaz de hacer algo, y luego el hecho de tener la confianza y ser capaz de que, con las condiciones que tengo, lograr todo en esta vida. Después la disciplina, que va con la perseverancia. El deporte es la herramienta que va a transformar el mundo y la sociedad, y eso quiero transmitir.

P.Al final hablamos de que el deporte aporta valores en el deporte y sobre todo en la vida.

R.Exacto. Lo nuestro tiene un plus porque tiene un toque marcial, aprendes a dominar tus emociones, el cuerpo y a no ser impulsivo. En Argentina me llegan muchos niños que vienen con problemas de conducta y que faltan al respeto… a la semana vienen los padres y me dicen que hice magia con los niños. En kickboxing hay cierto respeto, como saludar para entrar o para salir. Simples detalles que cambian vidas.

En la mentalidad de muchos, parece que cualquier arte marcial puede llegar a ser un deporte agresivo, un deporte de impulsos o que te llegue a guiar mal en la vida. Demostrando que es todo lo contrario, Leo explica qué valores se aprende con el kickboxing.

P.Para desmitificar el hecho de que a veces se considera un deporte agresivo, ¿Es algo que va mucho más allá verdad?

R.Las capacidades que uno tiene y saber las limitaciones que se tiene, no quiere decir que voy a salir del gimnasio y lastimar al primero que se cruce. Es entender de lo que somos capaces de hacer, de las capacidades que necesito y que no se las tengo que demostrar a nadie.

P.En todo esto, la preparación mental es muy importante, incluso a veces más que la física.

R.Realmente es bastante arduo. Al igual que uno entrena la parte física, entrena la parte mental. La escuela Élite, por ejemplo, realiza muchos trabajos mentales y más con Manuel García, su director que es el gran impulsor de ello. Con mis entrenadores tengo trabajos mentales diarios. Visualizo tres veces al día lo que tengo que hacer y se convierte en algo más allá de lo físico, por ejemplo.

Al igual que compagina una vida dedicada al deporte, los estudios han sido claves en su vida, aportando tanto en sus campeonatos del mundo y en la vida en general, como en las enseñanzas que transmite en su escuela de kickboxing de Argentina.

P.Además de ser kickboxer, también eres profesor de Educación Física y estás especializado en neurociencias en el entrenamiento deportivo, ¿cómo surge llegar hasta allí?

R.Fue mi especialización y mi postítulo. En lo que consiste o lo que trata es ver conductas o mejor dicho, reconocer qué pasa en el cerebro en ciertas ocasiones y cómo influyen en mis formas deportivas, eso es fenomenal. Una vez que pude estudiar eso, dije que tenía que trabajar en coaching deportivo. Al final, en el deporte de élite, no existe un deportista que no entrene la mente.

P.Entonces, ¿también tenemos que distinguir el ser un buen campeón de ser un buen competidor, no?

R.Los campeones reales son los campeones en la vida. Un cinturón o una medalla no te da derecho a ser campeón. La sociedad espera un logro, pero la realidad es otra. Yo admiro a las personas que se levantan a las seis de la mañana, alimentan a su familia y buscan la forma de salir adelante en cuestiones económicas. Eso realmente es ser campeón. Para mi es ese el verdadero cinto de campeón. Eso no te lo dan los cinturones, ese don de maestría te lo da la vida en sí. Ser campeón en la vida es lo mejor, si eso tiene una condecoración, pues mucho mejor. Pero en esto formamos personas.

P.Me parece muy buen aprendizaje. En ese aspecto, es algo que te da el kickboxing claro. A raíz de todo eso, ¿has visto un aumento entonces en este deporte en Salamanca?

R.Amo Salamanca y es la cuarta vez que vengo. Aquí tengo una familia que es Élite y es lo que me da el deporte, la familia deportiva y los conocidos que han venido. Ahora tenemos Abu Dabi en 15 días y esto es lo lindo y lo hermoso del deporte. En Salamanca veo al kickboxing increíble. Los turnos de edades y los más pequeños entrenando me encanta, porque hay buenos difusores del deporte en la zona. Es una evolución constante.

P.Para finalizar entonces, Leo, ¿qué consejos le podemos dar a quienes comienzan en el kickboxing soñando, únicamente, con llegar a la elite?

R.Lo que siempre digo es que confíen en los procesos, porque nada cae del cielo, lo único que cae del cielo es la lluvia y lo demás es trabajo duro y perseverancia. Siempre digo que todo está ‘ok’ y que la madurez hace mucho. La gente dice ‘quiero ser como Illia Topuria’, pero primero hay que aprender los primeros pasos. El hecho de respetar los procesos y de abrazarlos es lo que te lleva a tener grandes resultados. Pongo como ejemplo la selección argentina de fútbol, que desde el 84 y hasta el 2022 no salió campeón. Las carreras de marca son otro ejemplo, las de 100 metros, que se preparan cuatro años para 10 segundos y muchos se preparan sabiendo que no van a ganar la medalla de oro. Están en su objetivo personal de mejorar una milésima más. Voy a dar todo a mi.

P.¿Y para los que tienen dudas sobre empezar?

R.A aquellas personas que estén en duda, les animo a que practiquen este deporte porque no se van a arrepentir. Esto es como una gran familia y van a aprender mucho más que simplemente el propio deporte.

Leo Corrales, a sus 29 años, ha demostrado que el límite únicamente se lo pone uno mismo, desafiando las adversidades físicas y, sobre todo, las mentales. Eso sí, deja un mensaje claro, el de tener en todo momento los pies en la tierra, el de guiar nuestro futuro y saber, en definitiva, en todo momento qué camino recorrer mientras el aprendizaje nos dé la mano.