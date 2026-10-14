Cepeda de la Sierra prepara la III Cronometrada Gallos y Gallinas con un nuevo cambio en su recorrido

Cepeda de la Sierra volverá a convertirse este sábado, 17 de octubre, en punto de encuentro para los amantes del ciclismo de montaña con la celebración de la III Cronometrada Gallos y Gallinas. La cita deportiva, que comienza a consolidarse en el calendario, estrena nueva fecha para evitar el calor al que tuvieron que enfrentarse los corredores en la última edición.

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Organizada por el Ayuntamiento de Cepeda con la colaboración de la Diputación de Salamanca y distintas entidades y empresas, la prueba contará con diferentes modalidades para adaptarse a los participantes.

El primer corredor tomará la salida a las 9:30 horas desde la plaza de la localidad serrana y tendrá salidas escalonadas, con un participante cada 30 segundos, al tratarse de una cronometrada. La organización contempla modalidades de bicicleta de montaña (BTT) y bicicleta eléctrica (E-Bike), así como una categoría dirigida a los más pequeños.

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Como sucedió en la edición de 2025, los corredores de BTT podrán optar por dar una vuelta al circuito de 30 kilómetros o dar dos, algo obligatorio para la modalidad de E-Bike. Por ello, habrá tres clasificaciones diferentes: distancia corta BTT, distancia larga BTT y E-Bike.

Además, este año se incluye una nueva modalidad para los más pqueños.

Últimos días para inscribirse Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este jueves, 15 de octubre, a través de la plataforma de OrycronSport. El precio general es de 20 euros, mientras que la participación de los menores de 15 años tiene una tarifa de cinco euros.

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Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la prueba. Además, la organización contempla la posibilidad de reservar comida para los acompañantes, con un coste adicional de 10 euros.