Deporte, Navidad y creatividad se aúnan este domingo en una San Silvestre Salmantina de récord, con 7.007 participantes

La San Silvestre es una cita inaludible para los amantes del atletismo en todo el mundo por su mezcla de deporte, Navidad y creatividad. También en Salamanca, donde la famosa carrera alcanza su cuarenta y una edición este domingo, 28 de diciembre, con 7.007 participantes, 231 más respecto al pasado año. La expectación es tal que a tan solo tres días de abrirse las inscripciones más de 5.000 atletas ya habían confirmado su asistencia. Algunos lucharán por la victoria, mientras que otros solo buscarán arrancar alguna sonrisa a los asistentes con sus divertidos disfraces.

La carrera incorpora varias novedades en esta edición, como su salida del calendario autonómico de la federación de atletismo. "Sin perder la estrecha relación con entidad federativa, hemos pretendido potenciar el carácter abierto de nuestra carrera, para favorecer la participación de atletas de otros ámbitos y que no se limiten a Castilla y León", defienden desde la organización. Además, la revista en papel que se entregaba a los participantes ha sido sustituida por una versión digital puesta a disposición de todos.

Recorridos de la San Silvestre Salmantina

La San Silvestre Salmantina 2025 mantiene su formato popular y ofrece cuatro recorridos distintos para gestionar el gran volumen de corredores. El primero, de 1.070 metros, corresponde a la categoría Sub 10 masculina y femenina y comenzará a las 11:30 horas en el paseo de San Antonio. Continúa por las calles San Francisco Javier, Paraguay, Méjico, Dr. Gómez Ulla, Mérida, el paseo del Rollo y la plaza de San Antonio hasta volver al punto de salida y meta. Comparte trayecto con el segundo (Sub 12), de 1.500 metros, y el tercero (Sub 14 y 16), de 2.250 metros. Ambos darán inicio a las 11:50 y a las 12:10 horas, respectivamente.

Las categorías Sub 18, Sub 20, Sub 23, Senior y Veteranos participarán en el cuarto recorrido, de 10.000 metros. Parte a las 12:30 horas y transcurre por el paseo de San Antonio, Canalejas, la plaza de España, la avenida de Mirat, la puerta de Zamora, la calle Zamora, la Plaza Mayor, Poeta Iglesias, San Pablo, Puerta de San Pablo, Rector Esperabé, Puente Romano, paseo del Progreso, glorieta de la Charrería, puente Sánchez Fabrés, glorieta de los Milagros, La Palma, Cuesta de Oviedo, Balmes, plaza de la Merced, Veracruz, Libreros, plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Compañía, plaza de las Agustinas, Ramón y Cajal, paseo de San Vicente, paseo de Carmelitas, avenida de Villamayor, avenida de Portugal, paseo de la Estación, Comuneros, plaza del Alto del Rollo, paseo del Rollo, plaza de Cuatro Caminos y, de nuevo, el paseo de San Antonio.

Miles de euros en premios

Los cinco primeros clasificados de las categorías masculina y femenina recibirán un premio en metálico. Los ganadores, 2.000 euros; los segundos clasificados, 1.000 euros; y quienes se suban al tercer cajón del podio, 500 euros. Para los que queden en cuarto y quinto lugar se destinarán 250 y 125 euros, respectivamente.

La originalidad también tendrá premio. El mejor disfraz colectivo ganará 2.000 euros; el segundo clasificado, 1.000 euros; y el tercero, 500 euros. Se invita así a los participantes no profesionales a sacar su lado más divertido y creativo.