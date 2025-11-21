El derbi entre el Guijuelo y Unionistas B centra la atención en Tercera RFEF

La decimosegunda jornada del grupo octavo de la Tercera RFEF contará con un derbi charro. El Guijuelo, quinto clasificado, recibe al filial de Unionistas, en descenso, en el Municipal Luis Ramos el domingo a las 17 horas.

“Creo que el equipo compite bien, pero para estar donde queremos estar, hay que dar un poquito más”, expresaba Dani Romo en el último postpartido de su equipo. El entrenador chacinero no podrá contar con el zaguero José Ruiz por sanción.

Unionistas B estrenará nuevo técnico tras el nombramiento de Sergio Hernández al frente del equipo. “El Guijuelo aspira a playoff. Le lastran ahora las bajas, pero van a ser fuertes y hacen daño en el balón parado. Vamos con la idea de ir a ganar porque estamos en una situación que no gusta estar”, asegura Sergio Hernández en SALAMANCA24HORAS.COM.

Por su parte, el Santa Marta será el primero en abrir fuego. Los tormesinos reciben este sábado, a las 16:15 horas, al filial del Mirandés en el Alfonso San Casto. Si el equipo tormesino logra los tres puntos, dormirá la noche del sábado colíder junto al Atlético Tordesillas y al Palencia CF.