Duelo inédito en el Reina Sofía: Unionistas – Cacereño

Ganar o ganar para Unionistas en el último partido del 2025. Los blanquinegros llevan un punto de los últimos nueve en juego y tienen que reaccionar de forma inmediata ante el Cacereño, colista de la clasificación. El inédito choque se disputará este sábado, a las 18:30 horas, en el estadio Reina Sofía.

“Hemos tenido situaciones mucho más urgentes, el equipo está en una dinámica positiva y todos firmábamos irnos a final de año en la posición que estamos”, explica Mario Simón. Pero la tabla no hace prisioneros y los blanquinegros necesitan la victoria para no meterse en problemas clasificatorios.

Además, Unionistas ha encajado ocho tantos en los últimos tres encuentros. A esto, Mario Simón le resta importancia y lo deriva al plano personal: “Hay muchas situaciones puntuales. Los detalles marcan la diferencia. Venimos de hacer dos penaltis y con el VAR cualquier detalle te puede marcar”.

Unionistas llega a la cita como decimotercer clasificado con 19 puntos, mientras que el Cacereño es colista con cinco puntos menos en su casillero. Los extremeños no contarán para el duelo en Salamanca con Sanchidrián, Iván Fernández ni Guti.