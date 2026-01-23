Duelo vital para Unionistas ante el Talavera

Con la actividad al 200% en el mercado de fichajes, Unionistas necesita poner el foco en lo deportivo. Marchas, fichajes, jugadores al borde de firma un contrato… y tres puntos clave. Muy claves. Los charros reciben este sábado, a las 18:30 horas, al Talavera en el estadio Reina Sofía.

Y lo apretado de la clasificación no deja mucho tiempo para sentimentalismos. Sando, Toni García, Acosta y Pitu Doncel regresan al Reina Sofía, pero lo harán con el cuchillo entre los dientes para sumar tres puntos que les saquen de los puestos de descenso y adelantar a Unionistas en la tabla.

Mario Simón trabaja para que su equipo le dé continuidad al triunfo en Lugo. Lo hará con la baja de Gorjón en el centro de la zaga, al que sustituirá salvo contratiempo Vadik; y también con la alegría de la llegada del atacante Chibozo. El delantero de Benín quiere debutar por todo lo alto ante los suyos y coger el testigo de Mounir, que hizo delicias en los primeros minutos como unionista y además marcó gol.

“Es un jugador diferente a nivel ofensivo, que es potente al espacio y desequilibrio en el uno contra uno. Nos va a dar situaciones de ruptura y es diferente a perfiles que vamos a tener”, explica Mario Simón sobre Chibozo.

Abde también ha aglutinado focos. SALAMANCA24HORAS.COM adelantó el interés del Zamora en el extremo marroquí y las dos partes siguen negociando para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, jugará. “A día de hoy, tiene una propuesta de otro equipo. Pero el chico está muy tranquilo y no hay ningún acuerdo. Está muy comprometido y es jugador de Unionistas”, reconoce Mario Simón.

El Talavera ha mejorado con la llegada de Sandroni al banquillo. Y el técnico unionista sabe de sus puntos fuertes: “Es un equipo muy competitivo desde ese 4-4-2 y maneja bien las segundas jugadas y la transición. Ha ganado en confianza y competitividad. Las cosas que hace, las hace muy bien. Puede ser un partido muy largo”.