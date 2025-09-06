Gabri de Aller: “Teníamos muchas ganas e ilusión por el debut en Tercera RFEF”

Gabri de Aller fue el encargado de dirigir desde el banquillo el primer partido de la historia del filial de Unionistas en Tercera RFEF. El mirobrigense se marchaba contento por la imagen dada y el punto obtenido ante el Atlético Tordesillas.

Valoración del partido. “Sensaciones positivas. Teníamos muchas ganas e ilusión por el debut en Tercera RFEF. Nos toca lidiar contra un equipazo y que en condiciones normales va a hacer playoff. Hemos competido bien, las sensaciones son buenas y hay que valorar el punto”.

Gol en el minuto inicial. “Es una situación que teníamos trabajada para que cuando jugasen para atrás, fuésemos a apretar alto. Nos hemos encontrado esa opción nada más empezar, que nos ha dado mucha confianza para el resto del partido. Luego creo que hemos estado bien plantados y hemos solventado en situaciones que nos habían penalizado en pretemporada. Tordesillas tiene jugadores de mucho nivel”.

El tanto anulado por fuera de juego. “Es una acción rápida de Josito fuera, que golpea y el balón toca en Sergio Astudillo y acaba en gol. Desde el banquillo no veo si está adelantado. El línea y los rivales decía que estaban por delante. Seguramente fuese muy justo y tienen al defensa hundido. Podría habernos dado la victoria y habría sido más satisfactorio”.