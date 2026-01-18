Un gol del debutante Mounir certifica la victoria de Unionistas en Lugo

Merecida e importante a partes iguales. Unionistas fue el primer equipo en doblegar al Lugo en Anxo Carro y se llevó los tres puntos por 1-3. Gran primera parte de los charros, que merecieron golear, y sufrida segunda mitad, que sentenció en el descuento el debutante Mounir.

El once titular charro contó con la novedad del recién llegado Mounir. Marco Coronas bajo palos; Olmedo, Gorjón, Farru y Mounir en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Abde en la medular; y con Aarón Piñán por detrás de Pere Marco en ataque.

El Lugo tuvo el balón los tres primeros minutos de partido. Muy horizontal. Álvaro Gómez, que pide a gritos la renovación desde hace meses, volvió a dejar claro que la merece. El charro encontró la grieta de Nathan, se marchó en velocidad y fue claramente agarrado dentro del área. Desde el punto fatídico, no tembló y puso el 0-1 en el marcador a los seis minutos.

El Lugo pudo empatar un minuto después con un disparo cruzado de Jorge González dentro del área. El balón rozó el palo y Marco Coronas respiraba con el susto.

A los veinte minutos de juego, Amo desequilibraba a Jota dentro del área. Unionistas pidió el FVS. Parecía clara la decisión, pero el colegiado no se atrevía a señalar el segundo penalti del duelo ni con la ayuda de la tecnología. Los charros merecían el segundo y Aarón Piñán soltó un lanzamiento desde el pico del área al travesaño. No le dio tiempo a lamentarse. Olmedo sacaba el córner y Pere Marco, que se deshizo de la marca fantasma de Nathan, conectaba un gran cabezazo a la red. 0-2. Merecido.

Así se llegó al descanso. Pero fue incluso corto el resultado para los charros, que volvieron a estrellar un cabezazo al larguero por medio de Álvaro Gómez.

Yago Iglesias movió tres fichas en el descanso y metió en el campo a Diego Caballo, a Lago Junior y a Álex Gallar. Ahí el equipo rojiblanco metió atrás a Unionistas, que ya apenas pisaba campo rival.

Con quince minutos jugados de la reanudación, Mario Simón metió en el verde a Vadik por Abde. El mensaje era claro: había que defender. Y tres minutos después, Unionistas regalaba el 1-2. Los charros salían al ataque, Jota decidió no jugar con Mounir en la izquierda, se giró hacia su propia portería y cedió en corto a Farru; el central tampoco fue contundente. Y el Lugo agradeció el regalo para recortar diferencias.

La media hora final fue de sufrimiento absoluto para los charros, que se acularon con todos sus hombres en su área. Vadik, Farru y Gorjón estuvieron excelentes en la defensa de área y el debutante Mounir mató el choque en el descuento con una cabalgada de área a área y una definición cruzada de '9'. Unionistas sale del descenso.