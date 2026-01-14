Horario nocturno para el debut de Perfumerías Avenida en Copa de la Reina

El último cuarto de final de la Copa de la Reina lo disputarán entre Girona y Perfumerías Avenida. Y el horario no podría ser más tardío. Los dos equipos buscarán la última plaza en las semifinales a partir de las 21:30 horas del viernes 27 de marzo en Tarragona.

La capitana perfumera, Andrea Vilaró, ha tirado de ironía en su cuenta de X y ha dado el planning para La Marea Azul: “Dormir una buena siesta, merienda/cena obligatoria, el colacao y las galletas a la media parte y melatonina para dormir después de las emociones del partido”.

El sábado se jugarán las semifinales. Por parte del cuadro de Perfumerías Avenida, el encuentro se disputará a las 20 horas con los ganadores del Jairis – Leganés y del Girona – Avenida.