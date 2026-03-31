Los incidentes en el fútbol base salmantino obligan a mantener una reunión entre Gobierno, policía y Federación de CYL de fútbol

El fútbol base salmantino lleva viviendo episodios negros en muchos de los encuentros que se han disputado a lo largo y ancho de la provincia. Esto ha obligado a mantener una reunión entre la subdelegada del Gobierno de España, la policía y representantes de la federación de Castilla y León de fútbol.

De este modo, se ha trasladado la preocupación de los últimos años, donde árbitros, niños y padres se han visto implicados en incidentes lamentables que en más de una ocasión ha movilizado a la Policía Nacional y Local de Salamanca.

Uno de los incidentes más recordados han sidos los ocurridos el pasado mes de noviembre, donde se llegó a producir una reyerta en el Tori entre cuerpo técnicos, jugadores y el propio público.

Incluso hace un año, se producía otro lamentable suceso en el que se veía implicado un árbitro al que le habrían realizado un gesto amenazante en un derbi de alevines entre Unionistas B y Salamanca CF UDS B.