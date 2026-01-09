Jan Encuentra y Hugo de Bustos, baja para el duelo ante el Zamora

Hugo de Bustos, en una charla en Unionistas

Doble contratiempo para Unionistas ante el Zamora. Mario Simón no podrá contar con dos de sus habituales el próximo domingo y, muy posiblemente, tampoco ante el Lugo.

SALAMANCA24HORAS.COM desvelaba que el lateral Jan Encuentra se encontraba con muletas durante el jueves y el club ha notificado “una fractura por estrés en el quinto metatarsiano del pie derecho”.

Tampoco estará ante el Zamora Hugo de Bustos. El club ha informado que el extremo tiene “lesión muscular de segundo grado en el recto anterior del cuádriceps izquierdo”.