Jasper Philipsen se lleva el sprint en Guijuelo
El corredor del Alpecin-Deceuninck ha sido el más rápido, batiendo al maillot verde Mads Pedersen
Jasper Philipsen ha cumplido todos los pronósticos y se ha convertido en el ganador de la etapa de Guijuelo al sprint en una jornada en la que los ciclistas rodaron con relativa calma hasta Salamanca. De hecho, su paso por la capital ha sido un visto y no visto y los espectadores solo han podido disfrutar brevemente de la Vuelta a España.
Salamanca24horas ampliará esta información
