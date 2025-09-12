Vistos y no vistos, así ha sido el paso de La Vuelta Ciclista a España por las calles de Salamanca

A gran velocidad ha cruzado la Vuelta Ciclista por Salamanca en su camino hasta Guijuelo, fin de la etapa 19 que ha permitido a corredores y televidentes disfrutar de los paisajes de la Armuña y el Campo Charro salmantino.

Con mucha expectación y considerables medidas de seguridad, la Vuelta entraba en Salamanca desde la carretera de Fuentesaúco hasta Las Bizarricas y La Sindical. Jakub Otruba, corredor escapado del Caja Rural-Seguros RGA/ESP, ha sido el primero en pedalear por el suelo de la capital. Con una ventaja de más de tres minutos ha recibido el aplauso de los salmantinos que han disfrutado del espectáculo de la serpiente multicolor.

La ruta establecida ha hecho que desde allí, la comitiva haya pasado por la rotonda de Ciudad Jardín hacia la glorieta Ruta de la Plata, Torres Villarroel, avenida de Mirat y paseo de Canalejas. Antes de este punto el pelotón aceleraba para sumar puntos en el esprint intermedio bonificado que la organización de La Vuelta había instalado en el paseo y que se la llevado Otruba que ha sumado 6 segundos. El líder de La Vuelta 25, Jonas Vingegaard, ha encabezado el pelotón al paso por el sprint bonificado de Salamanca, en el kilómetro 103 de carrera, lo que le ha permitido sumar cuatro segundos. El tercero ha sido Matteo Jorgenson, cuarto Mads Pedersen y Ben Tulett. Desde allí, con un ritmo un poco más relajado se han dirigido hasta el puente Enrique Estevan. Ha sido en este punto donde se han concentrado las protestas por la guerra en Palestina. Numerosas personas con banderas esperaban el paso de La Vuelta en ambos laterales de la vía.

Desde allí, el pelotón ha ido hasta la carretera de Vecinos y el barrio del Zurguén para conectar con la carretera nacional de Béjar y continuar la ruta hasta la villa chacinera. Al poco de salir de Salamanca el corredor en cabeza ha sido alcanzado por el pelotón. Ineos Grenadiers y Visma-Lease a Bike han pisado el acelerador en la salida de Salamanca neutralizando al Otruba.