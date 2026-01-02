Lorenzo Santolino comienza este sábado su octavo Dakar con la mente puesta en el 'top 5'

Lorenzo Santolino (Sherco) comienza este sábado, 3 de enero, su octavo Dakar. Su objetivo es quedar entre los cinco mejores, dejar atrás los problemas mecánicos del 2025 e imponerse en alguna etapa. Para ello tendrá que completar los 8.000 kilómetros de recorrido y superar con éxito las novedades de este año, entre las que se incluye hacer noche en un campamento sin poder recibir asistencia -solo la de otros pilotos-.

"Hay opciones tanto de ganar una etapa como de optar al Top 5. Hay muchas circunstancias, no es un resultado fácil para Sherco ni para mí estar entre los cinco primeros, pero, si el desarrollo de la carrera es favorable hacia nosotros y seguimos trabajando como hasta ahora, tendremos posibilidades", admitió en una entrevista ofrecida a Salamanca24horas.

El guijuelense lleva meses preparándose para su participación en la prueba de rally más dura del mundo. Ha ganado la Baja España y ha destacado en Portugal y Marruecos, dos pruebas del Mundial en las que fue séptimo con casi todos los rivales del Dakar en liza.

El piloto a batir en la presente edición será Daniel Sanders (KTM), vigente campeón y gran favorito. Otros nombres que aspiran a colmar los primeros puestos de la clasificación general son los corredores de Honda: el español Schareina, el americano Brabec y el francés Van Beveren.

Lorenzo Santolino volverá a subirse a la Sherco y compartirá equipo con Bradley Cox y Noah. El modelo 450 Rally que pilotará estrena ajustes en la suspensión, detalles en carrocería, mejoras en fiabilidad y nueva decoración. El guijuelense la 'aparcó' en la Plaza Mayor de Salamanca el pasado mes de diciembre durante unos minutos para que sus seguidores pudieran comprobar algunos de esos cambios.