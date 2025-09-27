Mario Simón califica la derrota ante el Arenas como “dolorosa”

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, calificaba la derrota en Getxo como dolorosa y lamentaba no haber tenido más paciencia en el tramo final del encuentro con el marcador adverso.

Valoración. “Una derrota dolorosa por cómo se ha desarrollado el partido. Hasta la expulsión el partido estaba igualado. Hemos hecho lo complicado hasta un equipo replegado en 1-4-4-1 y hemos dado continuidad, hemos tenido ritmo y hemos jugado en campo contrario. Creo que el equipo se encontraba cómodo para dar la vuelta al partido. Una pérdida en el medio del campo, transición y la situación del penalti. A partir de ahí cambia. Hemos querido empatar muy rápido. En la segunda parte estábamos acosando en campo rival”.

Ánimos de los desplazados. “La afición acompaña siempre al equipo. Es el activo más importante que tiene Unionistas. No han parado de animar durante todo el partido. Hay que darles las gracias”.

Próximos dos partidos en casa. “Hay que corregir cosas. No por perder, tenemos que corregir menos cosas. Tenemos dos partidos por delante en casa y tenemos que hacernos fuertes en el Reina Sofía”.