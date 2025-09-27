Unionistas ni siquiera puede puntuar ante un Arenas con 10 durante una hora

Lo que mal empieza, mal acaba. El viaje de Unionistas a Getxo comenzó con la sanción FIFA de un año a Gabri Palmero por presunta falsificación de documentos, continuó con el adiós del presidente a final de temporada en la Asamblea y culminó con la derrota del primer equipo ante un Arenas que jugó con diez jugadores más de una hora.

El equipo de Mario Simón perdió por 2-1 en el Municipal de Gobela y seguirá una semana más en la zona roja. Unionistas mostró todas sus carencias en área propia y en la finalización. Es un equipo que quiere, pero que no puede. Y duele verle así.

Los locales se adelantaron en el minuto 19. Mala salida de balón de los charros y Álex Hidalgo que bate a Unai Marino por debajo de las piernas (1-0). Sin embargo, a la media hora de juego, el Arenas Club se quedaba con un jugador menos por una dura entrada de Verde sobre Jota.

Con uno más en el césped, Unionistas buscó el empate con dos disparos en el descuento de Olmedo y de Abde, que se vieron con sendas buenas paradas de Arnatz.

La vuelta de los vestuarios dejó buenos minutos de Unionistas. Abde, a los dos minutos de la reanudación, empataba el partido con un disparo desde dentro del área (1-1).

Pero todo se fue al traste mediada la segunda mitad, con un penalti innecesario y claro de Juanje sobre Baba Diocou. Urko Collado, desde los once metros, marcaba el 2-1 definitivo y mandaba a la lona a un Unionistas que no carbura y deja muchas dudas.