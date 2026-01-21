Mario Simón y Chibozo, a la segunda va la vencida

Ange Josué Chibozo no es un desconocido para Mario Simón. Todo lo contrario. El actual entrenador de Unionistas conoce de sobra al delantero de Benín y ahora podrá disfrutarlo en Unionistas.

El 31 de enero de 2023, cuando Mario Simón ocupaba el banquillo del Real Murcia, el club confirmó la llegada de Chibozo, por entonces de 19 años. Sin embargo, unos días después la situación quedó abortada por un problema con el Amiens SC.

Ahora, tres años después, el técnico ha sido clave para que Chibozo llegue cedido a Unionistas para apuntalar el ataque charro. No es la primera vez que Mario Simón tiene mando en las incorporaciones, puesto que de su mano también llegó el preparador físico Roberto Canterero, el lateral izquierdo Henry Hiobi y, actualmente, el delantero Ange Josué Chibozo.