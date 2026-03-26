Miguel Ampuero ya descuenta las horas para ser oficialmente el presidente de Unionistas

Miguel Ampuero será nombrado en unos días de forma oficial como presidente de Unionistas. La Junta Electoral ha validado 319 de las 334 firmas presentadas por su candidatura (la única) y tomará el control de Unionistas en los próximos días.

Junto a Miguel Ampuero estarán otras nueve personas en la candidatura: Luis Delgado, Antonio Jiménez, Flavio Martín, Nacho Sánchez, Ángel Vicente, Javi Prior, Andrés Martín, Adrián Diarte y Ernesto Castaño.

Miguel Ampuero dejó claro en SALAMANCA24HORAS.COM qué debía cambiar de forma inmediata en el club: “Internamente, en organización. Somos ya un monstruo de empresa con muchos empleos y tenemos que trabajar de forma coordinada. Tenemos que trabajar fútbol base y primer equipo de la mano. Y, en tercer lugar, tenemos que seguir luchando para que las instalaciones estén a un mejor nivel. Y también, lo más importante, traer una persona de comunicación”.

Y también expresó qué deberes se pone al concluir sus tres años de legislatura. “Me gustaría que sea un club independiente en la gestión el día a día de la directiva, que solo seamos un órgano regulador porque el club anda solo. Hay una dependencia de la Junta Directiva”, expresó el pasado 18 de marzo el futuro presidente de Unionistas.