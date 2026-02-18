Otro nombre para la candidatura de Luis Delgado y Ampuero en Unionistas

Luis Delgado, Miguel Ángel Ampuero, Flavio Martín y Antonio Jiménez. Estos son los cuatro nombres desvelados por SALAMANCA24HORAS.COM que integrarán la candidatura en Unionistas.

Los dos primeros, las caras visibles del proyecto, están conformando el nuevo equipo para presentarse a las elecciones y poder dirigir la nave unionista en los próximos tres años.

El último nombre en ser confirmado, Antonio Jiménez, cuenta con la experiencia desde hace años en la directiva y, desde la salida de Flavio Martín, ocupó el puesto de enlace entre la directiva y la cantera. Dicho puesto volverá a ser ocupado por Antonio Jiménez en el caso de que la candidatura sea la ganadora de las elecciones.