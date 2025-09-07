Oriol Riera, tras la derrota ante el Arenteiro: "A nivel ofensivo el equipo ha estado muy bien y ha generado muchas ocasiones de gol"

Oriol Riera se marchaba apenado por la derrota ante el Arenteiro y lamentaba las ocasiones falladas por sus futbolistas.

Valoración. “Nos vamos apenas porque creo que el resultado del otro día y de este no hace justicia a lo que los chicos trabajan. Creo que a nivel ofensivo el equipo ha estado muy bien y ha generado muchas ocasiones de gol. Y no están acabando de entrar. En estos partidos, el que se adelanta consigue la victoria. Lo hemos intentado hasta el final y no pudo ser”.

Falta de calidad del equipo. “Nuestra fortaleza es el colectivo y es lo que estamos haciendo. Resultados positivos ayuda a que los chicos se suelten y crean en lo que estamos haciendo. En la segunda parte, hemos sometido al Arenteiro hasta el final y hemos tenido la de Pere muy clara. Hemos tenido creo que tres clarísimas y muchos acercamientos y no están acabando de entrar. Ya entrarán. Yo soy muy positivo en lo que estamos haciendo. No tengo nada que reprochar, los chicos se desfondan”.