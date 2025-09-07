Oriol Riera, tras la derrota ante el Arenteiro: "A nivel ofensivo el equipo ha estado muy bien y ha generado muchas ocasiones de gol"
El entrenador de Unionistas se marchaba apenado porque el esfuerzo de sus jugadores no tuviese premio
Oriol Riera se marchaba apenado por la derrota ante el Arenteiro y lamentaba las ocasiones falladas por sus futbolistas.
Valoración. “Nos vamos apenas porque creo que el resultado del otro día y de este no hace justicia a lo que los chicos trabajan. Creo que a nivel ofensivo el equipo ha estado muy bien y ha generado muchas ocasiones de gol. Y no están acabando de entrar. En estos partidos, el que se adelanta consigue la victoria. Lo hemos intentado hasta el final y no pudo ser”.
Falta de calidad del equipo. “Nuestra fortaleza es el colectivo y es lo que estamos haciendo. Resultados positivos ayuda a que los chicos se suelten y crean en lo que estamos haciendo. En la segunda parte, hemos sometido al Arenteiro hasta el final y hemos tenido la de Pere muy clara. Hemos tenido creo que tres clarísimas y muchos acercamientos y no están acabando de entrar. Ya entrarán. Yo soy muy positivo en lo que estamos haciendo. No tengo nada que reprochar, los chicos se desfondan”.
