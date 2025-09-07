Unionistas pierde ante el Arenteiro y es el nuevo farolillo rojo de Primera RFEF

Otro mazazo para Unionistas. Los blanquinegros cayeron por 1-0 ante el Arenteiro en el campo de Espiñedo y son el nuevo farolillo rojo de la clasificación de Primera RFEF.

A pesar de que Oriol Riera negó durante la comparecencia previa que jugase con cinco defensas, la evidencia del dibujo cuando Unionistas no disponía de balón marcaba cinco futbolistas en el fondo (Olmedo, Gorjón, Ramiro, Farru y Hugo de Bustos, una de las novedades en el once). Roldán y Juanje hacían de sostén en la medular y en ataque Iván Moreno y Álvaro Gómez tenía que enlazar con Pere Marco.

El choque comenzó timorato. Pero se fue descosiendo poco a poco hasta el punto de vista de ser un correcalles durante algunos minutos de la primera mitad. Unai Marino evitaba el 1-0 con una buena parada a Richarte en el minuto 26 y, de área a área, Hugo de Bustos estaba a punto de hacer el 0-1 con un disparo a bocajarro ante Diego García.

Los charros gozaban de buenos minutos y se asentaban en campo gallego progresando desde el costado izquierdo, pero sin encontrar a Pere Marco. Iván Moreno tuvo dos buenas acciones dentro del área; sin acierto. Y Ramiro cortaba dos disparos de Ferreiro en la primera mitad.

A los seis minutos de la reanudación golpeó el Arenteiro. Richarte aparece completamente solo delante de los tres centrales charros y filtra con facilidad un pase para que Mingo bata a Unai Marino en el mano a mano. Con ventaja en el marcador, el Arenteiro solo tuvo que resguardarse en su campo.

Y es que Unionistas tiene corazón y voluntad, pero no tiene calidad. Ni orden con desventaja en el marcador. Oriol Riera acabó con Pachón y Pere Marco en punta, con De la Nava como falso extremo izquierdo para cargar el área, con Jota con total libertad de movimientos y con Hugo de Bustos de lateral izquierdo. El canterano fue de lo más destacado.

En el minuto 99, un balón filtrado sobre Pere Marco dejó solo al ariete de Unionistas, que disparó de forma poco clara ante Diego García con todo a favor y malogró la oportunidad de empatar.

El pitido final deja clara la evidencia: Unionistas es un equipo que lo da todo y de momento no le alcanza para ganar.