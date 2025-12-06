Partido vital para Unionistas en División de Honor

Duelo importantísimo para Unionistas en División de Honor. Los blanquinegros se miden este domingo, a las 12 horas en el anexo al Reina Sofía, a la UD La Cruz Villanovense.

El duelo enfrenta a dos equipos en la zona roja de la tabla y los tres puntos son vitales en el desarrollo de la competición. Unionistas tiene 9 puntos en la tabla y los extremeños, que no han puntuado todavía lejos de su feudo, cuentan con dos menos.

En el bando charro no estará el central Pedro López (que fue expulsado en el último encuentro), pero sí estará Rozas. El extremo lleva dos tantos en los últimos partidos y está en un buen momento de forma. “Sabemos que el próximo partido es muy importante. Jugamos en casa y tenemos que sacar los tres puntos”, reconoce el propio Rozas.