Perfumerías Avenida tiene un duelo directo ante Baxi Ferrol

La Liga Femenina de baloncesto afronta este viernes su vigésimo cuarta jornada de competición regular y posteriormente llegará el parón de selecciones.

Las charras visitan el pabellón de A Malata este viernes, a las 20:15 horas, para medirse a Baxi Ferrol. Y las salmantinas solo tienen dos victorias más que las gallegas en el casillero, por lo que el duelo es directo.

“Lo repetimos un montón de veces: ahora hay que focalizar solo en este partido. Y cuando acabe habrá tiempo para que las jugadoras que se vayan con su selección estén con su selección y cambien un poco de aires y luchen por algo bonito”, incide Montañana.

La entrenadora de Perfumerías Avenida cuenta ya con once jugadoras para afrontar el tramo final de la temporada con la reincorporación de Djaldi-Tabdi: “Es una alegría tenerlas a todas y poder crecer a partir de ahí y de las semanas que estamos teniendo, que han sido buenas de entrenamiento”.