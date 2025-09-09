Perfumerías Avenida presenta a la jugadora checa Natalie Stoupalova

El CB Perfumerías Avenida ha presentado oficialmente este martes a su último refuerzo antes del inicio de la pretemporada: la jugadora checa Natalie Stoupalova, pívot de 28 años y 1,87 m de altura, que llega procedente del Arka Gdynia polaco, con el que se proclamó campeona de liga la pasada campaña.

Aunque su incorporación fue anunciada el pasado mes de agosto, ha sido este mediodía cuando ha tenido lugar su presentación oficial en la sala de prensa del Pabellón Wúrzburg Silvia Domínguez, acompañada por la capitana y por miembros del cuerpo técnico y directiva.

Un fichaje “exprés” pero clave para el juego interior

El presidente del club, Jorge Recio, explicó el contexto del fichaje, que calificó como "exprés" pero necesario: “Decidimos reforzar el equipo porque empezamos la temporada con una Supercopa y sin ella estaríamos muy mermados en el juego interior. Apareció su nombre y nos encajó a todos los niveles. Nos sorprendía que una jugadora como ella no estuviera ya fichada”.

Desde su llegada, el rendimiento de Stoupalova ha sido muy positivo, y ya muestra señales de lo que puede aportar tanto en ataque como en defensa, destacando especialmente su capacidad para abrir el campo con su tiro exterior desde el pick and pop.

"Estoy realmente agradecida de estar aquí"

Emocionada en sus primeras palabras como jugadora azulona, Stoupalova mostró una profunda gratitud y ambición: “Estoy realmente agradecida de formar parte de un club tan increíble e histórico. Agradezco cada segundo que estoy aquí. El staff, las jugadoras, todo el club... todo es increíble. No podría estar más orgullosa”.

Sobre su rol en el equipo, dejó claro que llega para sumar en todo lo que sea necesario: “Lo daré todo por el equipo. Quiero ser una buena compañera, útil en cada lugar y una buena jugadora para este equipo”.

También valoró positivamente la competencia interna en el juego interior: “Es duro tener tanta competencia, pero es una gran oportunidad para mejorar y ser competitiva cada día, por mis compañeras y por el equipo”.

Montañana: “Nos da lo que no teníamos”

La entrenadora del Perfumerías Avenida, Anna Montañana, también elogió la rápida decisión de Natalie de sumarse al proyecto: “No es fácil tomar una decisión así en agosto, sin saber por cuánto tiempo sería. Ella lo quiso desde el principio y está dando todo. Su integración ha sido perfecta”.

Montañana valoró especialmente lo que la checa puede aportar tácticamente: “Nos da cosas que no teníamos, como el tiro exterior desde posiciones interiores. Con su envergadura y acierto en el triple, ayuda a abrir la pista y aporta amenaza desde fuera”.