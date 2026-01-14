Perfumerías Avenida se ve las caras con Ferrol en la Eurocup Women

Un duelo español en Europa. Perfumerías Avenida y Baxi Ferrol lucharán por una plaza en los cuartos de final de la Eurocup Women en una eliminatoria a ida y vuelta, que comenzará este jueves. El primer duelo se jugará, a partir de las 20:30 horas, en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

En competición doméstica, los dos equipos ya se han visto las caras en Salamanca. Las charras vencieron por 81-75 con 28 puntos de Iyana Martín en el parqué de Würzburg.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 21 de enero en suelo gallego. El choque dará inicio a las 20:30 horas y ahí se conocerá el vencedor de la eliminatoria que pasará a cuartos de final.