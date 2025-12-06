De poder a poder: Perfumerías Avenida se enfrenta a Zaragoza

Todavía resuenan los ecos del canastón de Iyana Martín en Salamanca para mandar a la lona a Valencia Basket. Perfumerías Avenida ha regresado por todo lo alto del parón y este domingo se enfrenta a otro coloso del basket nacional: Zaragoza. El choque tendrá lugar, a partir de las 12:15 horas, en el pabellón Príncipe Felipe.

La ciudad mañana acogerá a dos equipos en gran estado de forma: Zaragoza lleva seis victorias seguidas en Liga y Avenida enlaza cuatro triunfos.

“Tenemos un reto ilusionante y complicado. Zaragoza tiene una plantilla increíble y en su casa son más fuertes. A todas nos gustan estos partidos y vamos con buena racha. Ojalá consigamos la victoria”, asegura Belén Arrojo.

Zaragoza tiene en sus filas a jugadoras de mucho nivel como Fingall, Leite, Mario Ortiz o Helena Pueyo, entre otras.