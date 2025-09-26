Primer título nacional en juego para Perfumerías Avenida

Huesca acoge la Supercopa de España de baloncesto femenino. Y ahí estará Perfumerías Avenida. El remodelado equipo charro (solo siguen Vilaró e Iyana) buscará volver a levantar un título nacional, aunque por delante tiene al todopoderoso Valencia Basket.

La semifinal se jugará este sábado, a las 17:15 horas, y solo uno de los dos equipos podrá llegar a la gran final. Las charras llegan sin Magarity y con Iyana entre algodones tras sufrir un proceso infeccioso.

“Hay que ser realistas de dónde estamos. Somos Avenida, somos ambiciosos y queremos ir a la Supercopa a ganar. Pero estamos en construcción y tenemos que mirarlo con otros ojos. Cuando hagamos básicos nuevos, es un punto. Estamos todos muy ilusionados e ir a una Supercopa es para estar muy contentos, cada vez es más complicado. Vamos a estar expectantes por lo que vamos a ver. Hay que verlo con un punto de ilusión y un punto de humildad”, asegura Anna Montañana.

En la pista, Vilaró estrenará la capitanía en un gran torneo: “Intentaremos hacerlo lo mejor posible con el plan de partido y a partir de ahí, la calidad individual de cada jugadora, habrá que contrarrestarla con mucho trabajo”.