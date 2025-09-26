Primer título nacional en juego para Perfumerías Avenida
El equipo azulón luchará por la Supercopa de España en Huesca. La semifinal, ante Valencia Basket
Huesca acoge la Supercopa de España de baloncesto femenino. Y ahí estará Perfumerías Avenida. El remodelado equipo charro (solo siguen Vilaró e Iyana) buscará volver a levantar un título nacional, aunque por delante tiene al todopoderoso Valencia Basket.
La semifinal se jugará este sábado, a las 17:15 horas, y solo uno de los dos equipos podrá llegar a la gran final. Las charras llegan sin Magarity y con Iyana entre algodones tras sufrir un proceso infeccioso.
“Hay que ser realistas de dónde estamos. Somos Avenida, somos ambiciosos y queremos ir a la Supercopa a ganar. Pero estamos en construcción y tenemos que mirarlo con otros ojos. Cuando hagamos básicos nuevos, es un punto. Estamos todos muy ilusionados e ir a una Supercopa es para estar muy contentos, cada vez es más complicado. Vamos a estar expectantes por lo que vamos a ver. Hay que verlo con un punto de ilusión y un punto de humildad”, asegura Anna Montañana.
En la pista, Vilaró estrenará la capitanía en un gran torneo: “Intentaremos hacerlo lo mejor posible con el plan de partido y a partir de ahí, la calidad individual de cada jugadora, habrá que contrarrestarla con mucho trabajo”.
También te puede interesar
Lo último