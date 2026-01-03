Ridículo histórico de Unionistas en Barakaldo

Unionistas encajó la derrota más abultada de su historia tras perder por 5-0 ante el Barakaldo. Un repaso absoluto de los locales en el planteamiento y desarrollo de partido y en la actitud sobre el verde. Los de Mario Simón siguen en caída libre con dos puntos en los últimos cinco encuentros.

El encuentro ya llegaba viciado después de la decisión de Mario Simón de dejar fuera de la convocatoria a Álvaro Santiago por decisión técnico y de que Iván Moreno no viajase finalmente (a pesar de estar en la citación inicial) porque ya tiene destino.

El once de Unionistas estuvo formado por Unai Marino en la meta; Olmedo, Jan Encuentra, Gorjón y Farru en defensa; Juanje, Jota, Abde y Aarón en la medular; y con De la Nava y Gastón Valles en punta. Es decir, por los once de la convocatoria que confía Mario Simón.

Cuando Unionistas quiso darse cuenta del pitido inicial ya perdía 1-0. Mandiang soltaba un disparo raso y cruzado desde la frontal para adelantar al Barakaldo en el segundo 47 de partido. Pero no quedó ahí. Víctor San Bartolomé se deshacía de Farru con un caño y superaba a Unai Marino en el minuto 22.

El meta charro falló en los dos siguientes goles. En el primero, regaló con un pase el tanto a Iván Castillo; en el segundo, no pudo atajar un chut desde la frontal y el rechace lo mandó Iván Castillo a la red. 4-0 en la primera parte.

Ni siquiera tuvo suerte Unionistas con 2-0 y un clarísimo penalti de Gaizka a Aarón Piñán, al que atropelló. El colegiado no lo pitó en directo y, lo que es más grave, no lo pitó con la ayuda del FVS. Pero eran migajas para un Unionistas que fue superado absolutamente en la primera mitad por el Barakaldo.

Tras la lamentable primera parte, Mario Simón buscó una cabeza de turco y retiró a De la Nava en el descanso por Luis Roldán. El mensaje grupal, además, tenía algo más implícito: formar con tres mediocentros para evitar la sangría del Barakaldo.

El quinto llegó tras un penalti de Farru sobre Galarza, que transformó el propio delantero vasco en el 5-0. Durísimo. Y Mario Simón, siguió metiendo piezas defensivas con Raúl Prada por Abde y hombre por hombre con Pere Marco por Gastón Valles. Los minutos finales fueron una penitencia para los charros, que apenas inquietaron el área local. 5-0. Mazazo.