El Salamanca CF UDS defiende su posición en el playoff ante el Coruxo

El Salamanca CF UDS tiene una complicada salida este fin de semana a O Vao. El conjunto dirigido por Jorge García visita al Coruxo (domingo a las 17 horas) y un solo punto distancia a ambos conjuntos.

“La ilusión siempre la hemos tenido, ganásemos o perdiésemos, pero el Coruxo lleva ocho victorias. dos empates y una derrota desde que vino al Helmántico. Eso habla muy bien de todo lo que hacen”, explica el entrenador charro.

El técnico tendrá que recomponer la defensa con las bajas de Iván Casado y de Pulpón, pero cuenta con efectivos suficientes para dar un buen nivel en O Vao.

El Coruxo lleva semanas llamando a las puertas del playoff de ascenso a Primera RFEF y ha sumado veinte puntos en las últimas nueve jornadas. Xavi Sola, con diez tantos, es el máximo artillero del conjunto gallego.