El Salamanca CF UDS se mide a un favorito en ‘horas bajas’

El Salamanca CF UDS afronta la séptima jornada de la Segunda RFEF con la intención de dar un golpe en la mesa y confirmar su cuarto puesto en la tabla clasificatoria.

El equipo charro se ve las caras el domingo, a partir de las 17 horas, en Los Pajaritos ante el Numancia. Los sorianos han cambiado de entrenador durante la semana y Ángel Rodríguez debutará en el cargo.

Jorge García, técnico salmantino, podrá contar con Carrasco y Servetti aunque pierde a Lara y deja claro el plan de partido: “El Numancia es uno de los favoritos a estar arriba y al ascenso. Tenemos que ir de tú a tú, de ser valientes y competirlo”.

El Salamanca CF UDS marcha cuarto clasificado y saca cinco puntos al Numancia en la clasificación, por lo que tiene un buen momento para alejar a un rival directo.

“Es su mejor capacidad. La de hacer daño en la transición. Cuando la bola le llega a los tres de arriba, es un equipo peligroso por la calidad y el desequilibrio. Nosotros venimos trabajando en nuestra idea que es la presión tras pérdida y las vigilancias para que no nos corran. Y también cuidado con el balón parado”, resalta Jorge García.