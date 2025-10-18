El Salamanca CF UDS se mide a un favorito en ‘horas bajas’
El equipo de Jorge García se ve las caras este domingo con el Numancia en Los Pajaritos
El Salamanca CF UDS afronta la séptima jornada de la Segunda RFEF con la intención de dar un golpe en la mesa y confirmar su cuarto puesto en la tabla clasificatoria.
El equipo charro se ve las caras el domingo, a partir de las 17 horas, en Los Pajaritos ante el Numancia. Los sorianos han cambiado de entrenador durante la semana y Ángel Rodríguez debutará en el cargo.
Jorge García, técnico salmantino, podrá contar con Carrasco y Servetti aunque pierde a Lara y deja claro el plan de partido: “El Numancia es uno de los favoritos a estar arriba y al ascenso. Tenemos que ir de tú a tú, de ser valientes y competirlo”.
El Salamanca CF UDS marcha cuarto clasificado y saca cinco puntos al Numancia en la clasificación, por lo que tiene un buen momento para alejar a un rival directo.
“Es su mejor capacidad. La de hacer daño en la transición. Cuando la bola le llega a los tres de arriba, es un equipo peligroso por la calidad y el desequilibrio. Nosotros venimos trabajando en nuestra idea que es la presión tras pérdida y las vigilancias para que no nos corran. Y también cuidado con el balón parado”, resalta Jorge García.
