El Salamanca CF UDS se mide a un Numancia en horas bajas

Caer y levantarse. Eso es lo que busca el Salamanca CF UDS tras perder en Coruxo y a la espera de recibir este domingo al Numancia (17 horas). Los sorianos llegan al estadio Helmántico en mitad de una crisis institucional y de resultados.

El Salamanca CF UDS inicia la jornada en sexta posición, a un punto de la zona de playoff, mientras que el Numancia se octavo a tres puntos de los charros. A pesar de ello, Jorge García le manda la presión al Numancia: “Es un equipo que está preparado para todo, que el objetivo que tiene es ascender sí o sí. Tienen jugadores de esa talla, los Juancho, Jony, Dani García o Héctor Peña”.

El entrenador salmantino tiene claro que deben prestarle mucha atención a los dos arranques para evitar ir a remolque en el marcador. “Sabemos que al final, contra este tipo de equipos que tiene mucha calidad arriba, tenemos que tener el máximo de atención en inicios de primera y segunda parte y que esa concentración nos lleve a crecer con el paso de los minutos. Hay que valorar que el equipo rival también juega y cuando bajamos la concentración, cualquier equipo te penaliza”, admite.

En el conjunto soriano destaca Jony. El delantero lleva catorce dianas esta campaña entre Segunda RFEF y Copa del Rey y es el principal bastión ofensivo del Numancia.