El Salamanca CF UDS pone los cinco sentidos en el choque ante el Lealtad

Último partido del 2025 para el Salamanca CF UDS. El equipo charro viaja hasta la localidad asturiana de Villaviciosa para enfrentarse al Lealtal. El choque, que abrirá la jornada en Segunda RFEF, dará inicio a las 15:45 horas en Les Caleyes.

El técnico charro, Jorge García, pone la atención en el césped para decidir el plan de partido. “Nos vamos a encontrar un partido muy duro. Lleva toda la semana lloviendo allí y nos esperamos un campo que esté muy blandito”, admite.

Debido al terreno de juego, Jorge García no descarta utilizar la doble punta formada por Servetti y Javi Delgado: “Durante la semana se trabajan muchas cosas y se barajan muchas opciones de plan de partido, entre ellas está jugar con la doble punta”.

El Lealtad es penúltimo en la clasificación con diez puntos en quince partidos y solo diez tantos a su favor hasta el momento.