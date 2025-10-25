El Salamanca CF UDS, a recuperar su puesto en zona de playoff

El Salamanca CF UDS quiere recuperar de forma inmediata su puesto de privilegio en Segunda RFEF. Los charros reciben a la Gimnástica Segoviana este domingo, a las 12 horas, en Las Pistas.

El entrenador charro, Jorge García, pone el foco en lo deportivo y quiere aparcar el ruido sobre el estadio Helmántico. Para ello, pide más atención a los suyos al arrancar las partes de los partidos: “Es una de las cosas que más nos preocupan. Sabíamos que el Numancia podía hacernos daño con una activación muy alta con el nuevo míster. Si aguantábamos quince minutos, íbamos a dominar el partido. También lo avisamos en la segunda parte para estar con el 1-0 y seguir vivos en partido y el 2-0 fue buen golpe”.

Dani Hernández y Murua estarán en la lista de convocados según el propio entrenador. Además, Jorge García avisa sobre el partido que espera de la Gimnástica Segoviana: “Va a venir a tener una o dos ocasiones y meterla. Nos va a poner un partido complicado, nos va a complicar la salida de balón y cortarnos el ritmo”.