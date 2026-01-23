El Salamanca CF UDS visita Astorga con la nieve como amenaza

El Salamanca CF UDS visitará este sábado al Atlético Astorga... si no lo impide la nieve. Los charros viajarán en el día a suelo maragato y están pendientes del estado de las carreteras. El choque, de momento, está fijado a las 17 horas en La Eragudina.

"Cuando lleguemos allí y veamos el estado del terreno de juego, te podré decir. Son cosas que no dependen de nosotros y tenemos que adaptarnos. Durante la semana trabajas muchas cosas, cómo quieres plasmar el partido, pero luego hay que adaptar del rival, del terreno de juego, de la climatología…”, reconoce Jorge García en la previa.

El técnico del Salamanca CF UDS no podrá contar con el lesionado Miguel Serrano ni con el sancionado Álex Alba. Pero Jorge García quiere poner el foco en sus jugadores y hacer un duelo muy competitivo ante un rival duro de roer en casa: “Esperamos un partido muy complicado, creo que da desde hoy nieve. Nos esperamos un rival con mucho juego directo, mucho duelo y mucha acción. Han sacado muchos puntos con los equipos de arriba”.

El Salamanca CF UDS abre la jornada en cuarta posición con 32 puntos, mientras que el Atlético Astorga está un punto por encima del playout.