Jonathan Martín se convierte en el nuevo director general de la UD Santa Marta

La junta directiva de la UD Santa Marta ha comunicado en la tarde de este lunes 10 de noviembre la incorporación de Jonathan Martín como nuevo director general del club.

Una noticia que fue adelantada por Salamanca24horas durante la jornada de este domingo. Desde el propio club manifiestan que Jonathan es "una figura de nueva implementación". Igualmente han destacado que "actuará como nexo de gestión entre la directiva y el resto de departamentos del club, con pleno poder de decisión sobre estos últimos".