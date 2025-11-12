Más de trescientos unionistas estarán en la grada de Talavera

Unionistas nunca juega solo. No es una frase al viento, es una realidad. El conjunto charro siempre está apoyado en las gradas por sus fieles y más de tres centenares viajarán hasta Talavera para apoyar al equipo de Mario Simón en El Prado. El duelo tendrá lugar el domingo, a partir de las 18:30 horas, y formará parte de la decimosegunda jornada de la Primera RFEF.

“Es un partido entre dos equipos que pueden acabar a final de campaña en la misma zona. Son rivales directos en la clasificación. Para mí, en lo sentimental, es algo especial. Son el club del que vengo y el club donde trabajo y están mis intereses. Es especial por ver a mi familia y mis amigos en El Prado”, expresa Miguel Ángel Sandoval, actual director general del Talavera y anteriormente presidente de Unionistas durante seis temporadas.

En estos momentos, los dos equipos cuentan con los mismos puntos en la clasificación. Los dos marchan con doce puntos en su casillero, pero Unionistas está un puesto por debajo del Talavera y ese puesto es el que ahora mismo condena al descenso en Segunda RFEF.