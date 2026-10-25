Un triunfo y dos derrotas para los equipos charros en Regional de Aficionados

El Ribert abrió la jornada con una derrota por 3-0 en casa del Noname. Los zamoranos fueron más certeros de cara a la portería rival y dejaron sin opciones al equipo salmantino.

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El domingo llegó el turno del Béjar Industrial y del Ciudad Rodrigo. Los textiles ganaron por 2-1 al filial de la Ponferradina en Mario Emilio. Marcos Valle puso por delante al Béjar, los visitantes empataban al filo del descanso y Álvaro Martín, a los seis minutos de la reanudación, metía el definitivo 2-1.

El Ciudad Rodrigo, por su parte, cayó por 1-2 en el Francisco Mateos ante el Veguellina. Los visitantes aprovecharon los compases finales de las dos partes para penalizar al conjunto mirobrigense. En el descuento, Sergi marcaba el 1-2 definitivo de falta, pero el Ciudad Rodrigo no tuvo tiempo para más.