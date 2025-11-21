Unionistas, cara a cara con el filial del Real Madrid

Salamanca estará bajo cero en la noche del viernes. Excepto un punto de la capital: el estadio Reina Sofía. La fiel hinchada unionista empujará desde las 21:15 horas a sus jugadores para intentar doblegar al filial del Real Madrid. El choque abre la jornada número 13 de Primera RFEF en el grupo 1.

Y los dos equipos llegan al alza. El Real Madrid Castilla ha conseguido doce de los últimos quince puntos en juego; Unionistas lleva nueve en esas mismas cinco jornadas.

Mario Simón, consciente de las virtudes del segundo equipo merengue, pide el apoyo de la afición. “Los necesitamos, pero están siempre. No hay que pedirles nada. Se está viendo en el Reina Sofía y fuera. La información del club es que va a haber un lleno o un casi lleno. Estamos en ese punto de confianza y feeling con la afición. Conseguir la victoria sería un paso importante de confianza”, admite el técnico local.

Y también identifica las virtudes del conjunto de Arbeloa: “Es el filial del Real Madrid, con jugadores de mucho talento y calidad. Es un equipo difícil de defender por la variabilidad en su juego, la acumulación de gente en zona interior, la capacidad de jugar al primer toque… tenemos que ser muy serios y ajustar muy bien la presión. Ahora hay que elegir a los que nos van a dar piernas”.

Unionistas no podrá contar con los lesionados Ramiro Mayor y Raúl Prada, aunque la defensa está asentada con Olmedo, Encuentra, Gorjón y Farru desde hace varias jornadas. Y esos cimientos hacen que los charros puedas dormir como sexto clasificado (y en puestos de Copa del Rey) en la noche del viernes.

El Real Madrid Castilla cuenta en sus filas con futbolistas de mucho nivel como el soriano César Palacios (cinco goles), el delantero Loren Zúñiga (tres dianas), el meta leonés Fran González (que ya ha debutado en el primer equipo) y el salmantino Bruno Iglesias (que se pierde el duelo por lesión).