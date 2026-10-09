Javi Medina: “Urge reforzarnos”

Javi Medina repitió que necesita una pieza más en la plantilla y dejó abierta la puerta a que De la Nava y Alcalde jueguen juntos en Cáceres. Además, valoró de forma muy positiva las más de seiscientas personas que les apoyarán en el estadio Príncipe Felipe.

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Semana de trabajo. “Venimos de ganar e intentaremos volver a sumar. Tenemos dos partidos muy exigentes. Mañana tenemos la oportunidad para empezar a hacerlo. Trasladar que desde el partido de Avilés ha dado un cambio a nivel competitivo. Creo que los primeros partidos fuimos un equipo muy alegre y muy ofensivo, incluso precipitado. Eso hacía que los partidos no estuviesen controlados”.

¿Urge fichar un 9? “Urge reforzarnos. Estamos en un momento en el que tenemos pocos efectivos porque han llegado pocas lesiones y ya teníamos una plantilla corta. Hay que reforzarse bien”.

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Pocos efectivos del primer equipo para entrenar. “Intentar adaptarnos. Estamos en un momento difícil en cuanto a efectivos. Sabemos en qué club estamos. Los chicos del filial vienen y suben para ayudarnos. Vienen con muchas ganas”.

¿Jugarán juntos Alcalde y De la Nava? “Es una posibilidad. Leo lo ha hecho muy bien durante la semana y ha tenido gol. Espero que cuando lo utilicemos, ya sea de inicio o cuando salga al campo, lo pueda transmitir. Carlos y Luis me gustan por separado, imagínate juntos”.

El Cacereño de Julio Cobos. “Creo que son más de 300 partidos los que lleva Julio con el equipo. Lo ha subido y lo ha mantenido. Consigue que el equipo mantenga la competitividad y han comenzado muy bien, creo que es el mejor arranque de un equipo extremeño en Primera RFEF”.

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Convocatoria. “Recuperamos a Emilio Bernad, que es importante recuperar jugadores. Gonzalo Pastor estuvo muy bien en esos diez o quince minutos en el campo. El chico tiene muchas ganas y mucho talento. Ya ha pisado el fútbol profesional y ha demostrado que puede estar ahí”.

Entrenar en hierba natural. “Desde la última reunión, la situación sigue parecida. Ellos dicen que trabajan en ello y veo que no ha cambiado nada. Espero que lo tengamos cuanto antes. Desde el día que firmé aquí, supe dónde había firmado. Tienen que medir muy bien los pasos”.