Unionistas confirma la salida de Oriol Riera, que pone rumbo a Croacia

Unionistas de Salamanca ha oficializado este miércoles, 17 de septiembre, la marcha de su entrenador, Oriol Riera, que continuará su carrera en el Istra 1961, conjunto de la Primera División croata. La salida no se produce en solitario: le acompañan su segundo, Pablo García, y el preparador físico Aratz Olaizola, piezas clave en un cuerpo técnico que llegó a Salamanca con la ambición de consolidar el proyecto charro en la Primera Federación.

Desde el club se ha querido agradecer públicamente el trabajo realizado durante su etapa, así como desear la mayor de las suertes en este nuevo desafío internacional. “Su compromiso y profesionalidad han sido ejemplares”, apuntan desde la entidad blanquinegra.

La marcha de Riera abre un nuevo escenario para Unionistas, que ya se encuentra inmerso en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico que garantice continuidad al proyecto deportivo. A la espera de novedades, la planificación de la semana también se ha visto alterada: el entrenamiento inicialmente fijado para la mañana se traslada a las 19:30 horas.

Unionistas busca nuevo entrenador y, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, Jorge Perona es uno de los nombres en la agenda. El club ya ha mantenido conversaciones con el técnico de 43 años, entrenador en Racing Murcia y Lorca Deportivo. No obstante, no es el único candidato entrevistado en la jornada.