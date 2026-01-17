Unionistas, a conquistar el férreo Anxo Carro

Unionistas arranca la segunda vuelta de la competición y lo hace en uno de los campos más complicados de la categoría. Anxo Carro todavía es inexpugnable y el Lugo lleva seis triunfos y tres empates como local. El choque tendrá lugar el domingo a las 16 horas.

Los blanquinegros llegan con el agua al cuello y solo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso. “Ganar siempre es urgente y necesario”, señala Mario Simón. El entrenador blanquinegro vuelve a darle vueltas al lateral izquierdo y señaló los nombres de Olmedo, Farru y Henry Hiobi como posibles ‘3’ ante el Lugo.

Lo que sí tiene claro es que Marco Coronas seguirá como meta titular: “Viene de hacerlo bien y no encajar. Cuando asumimos el cambio no era para una semana. Hay que ver y valorar todas las situaciones, pero estamos contentos con su partido”.

Adam Arvelo llegó durante la semana a Salamanca y está a disposición del técnico. Puedo aportar jugar en las dos bandas y también de mediapunta. La forma que me gusta de asociarme y ser atrevido, puede aportarle mucho al equipo”, aseguró el canario en su presentación.

El Lugo se encuentra octavo en la clasificación con 29 puntos en su casillero. Los de Yago Iglesias han firmado en este mercado invernal al extremo Álex Gallar.