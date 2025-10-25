Unionistas, a dar continuidad a su buen momento

“En el momento que alguien saca pecho, llega otro y lo mete para dentro. El Lugo es otro equipo de playoff”. El mensaje de Mario Simón no puede ser más claro a todo Unionistas. El entrenador del equipo blanquinegro sabe que están en un buen momento tras las victorias ante el Mérida y en Tenerife, pero que la situación sigue dejando a Unionistas en zona de descenso.

Este domingo, a las 16 horas, el equipo blanquinegro recibe al Lugo en el estadio Reina Sofía. Los charros no podrán contar con el zaguero Álvaro Santiago y tienen muy complicado que llegue el capitán Ramiro Mayor.

El Lugo llega a Salamanca con dos puntos más que Unionistas y también con un futbolista charro en su plantilla: Diego Caballo. “Domina muchos recursos de juego combinativo y elaborado, transitan en pocos toques y en balón parado ha hecho muchos goles. A nivel individual puede estar entre los tres o cuatro mejores equipos de la categoría”, admite Mario Simón sobre el conjunto gallego.

Uno de los jugadores con protagonismo desde la llegada del entrenador al banquillo es Álvaro Gómez. “Cada jugador trabaja al máximo, o yo al menos todos los entrenamientos voy a tope, y hay modelos y esquemas que te encajan mejor. Yo siempre intento dar lo máximo dentro y fuera del campo. A través de esa autocrítica, hace que nuestro compañero dé lo máximo de él mismo”, explica el futbolista charro.

Su compañero Raúl Prada tiene claro cuál es el próximo reto del equipo: “Lo difícil ahora es mantenerse, pero no queremos bajar el pistón. Tenemos equipo para poder salvarnos”.