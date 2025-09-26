Unionistas, a dar continuidad al ‘efecto Mario Simón’

La remontada de Unionistas ante el Real Avilés le ha dado alas a Unionistas. También la llegada de Mario Simón al banquillo. Sin embargo, tras el animoso 3-2 en el Reina Sofía, llega la siguiente jornada y los charros buscarán revertir su situación en la tabla. Tres puntos en cuatro partidos en un bagaje pobre para Unionistas.

Este sábado, a partir de las 18 horas, Unionistas se medirá al histórico Arenas Club de Getxo en el Municipal de Gobela. ¿La superficie? Hierba artificial. Además, en los vascos juega Baba Diocou, la gran revelación de la Primera RFEF con tres goles en cuatro partidos.

En los charros, todos disponibles menos Aarón Piñán ni Gabri Palmero (apartado del club por la sanción de la FIFA). Entre los disponibles, Jota López, que fue uno de los más destacados del último duelo y goza del cariño del nuevo entrenador. “Me hace hincapié en que finalice jugada. Hago cosas bien y otras tengo que mejorar. Mario Simón se dirige mucho a mí y eso es para que mejore”, asegura Jota.

El entrenador Mario Simón sabe de la importancia de ‘apretar’ arriba al rival y también estar muy seguro en el juego de disputas y segundas jugadas: “Ellos te exigen mucho y tienen muy automatizado jugar con el punta y con los extremos muy desequilibrantes. Si vas muy alto, te pueden encontrar; pero también pensamos que no podemos dejarles jugar cómodos. Tenemos que tener equilibrio e intentar ser presionantes”